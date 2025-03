Megjelent az első fotó a gyógyuló Ferenc pápáról

A Szentszéki Sajtóiroda nyilvánosságra hozott egy képet Ferenc pápa imádságáról, miután ma délelőtt koncelebrált egy misén. Ez az első felvétel, amit a pápa február 14-i kórházba kerülése óta nyilvánosságra hoztak.

A 88 éves pápát a római Gemelli kórházban kezelik, és nem látták, mióta felvették - emlékeztet a Sky News.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It's the first to be released since the Pope's hospitalisation on 14 February. Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv