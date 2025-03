Meghúzták a vörös vonalat Moszkvában: ez a béke feltétele az oroszok szerint

Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes az Izvesztyijának nyilatkozva kijelentette, hogy Moszkva megkérdőjelezhetetlen biztonsági garanciákat követel a megállapodás részeként. Ezek között szerepel Ukrajna semleges státusza és a NATO-tagállamok ígérete, hogy nem veszik fel az országot a szövetségbe.

Trump vasárnap este az Air Force One fedélzetén újságíróknak elmondta, hogy a hétvégén jelentős előrelépés történt, és szeretnék lezárni a háborút. Az amerikai elnök szerint a tárgyalásokon szó lesz területi kérdésekről és erőművekről is, valamint már most egyeztetnek bizonyos vagyonelemek felosztásáról Oroszország és Ukrajna között.

Az Egyesült Államok és Ukrajna 30 napos tűzszünetet javasol Oroszországnak. Bár Putyin támogatja a tűzszünetet, szigorú feltételeket szabott a béke eléréséhez. Vitás kérdés többek között az orosz Kurszk régió helyzete, ahol Ukrajna tavaly augusztusban katonai műveletet hajtott végre és területeket foglalt el. Putyin szerint Oroszország már teljesen visszaszerezte az ellenőrzést Kurszk felett, Kijev szerint azonban néhány faluban még tartják magukat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Putyint, hogy szabotálja az azonnali tűzszünet elérésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott, aki csütörtökön találkozott Putyinnal Moszkvában, egy CNN-interjúban nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy az orosz megszállás alatt lévő ukrán területek kérdését hogyan kezelnék egy esetleges megállapodásban. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt.

