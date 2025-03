59 kínai repülőgép és 9 hadihajó indult meg Tajvan felé

Az X-en olvasható közlemény szerint az 59 repülőgépből 43 át is lépte a Tajvani-szoros úgynevezett középvonalát, amely demarkációs vonalnak számít Tajvan és a szárazföldi Kína között, és behatolt Tajvan légvédelmi azonosítási övezetének északi, középső, délnyugati és keleti részébe.

A tajvani védelmi minisztérium jelezte, hogy

figyelik a helyzet alakulását, és ennek megfelelően reagálnak majd.

59 PLA aircraft and 9 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 43 out of 59 sorties crossed the median line and entered Taiwans northern, central, southwestern and eastern ADIZ. 2 PRC balloons was detected during this timeframe. pic.twitter.com/pMXyPP2xxs