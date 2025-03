Sinkó Ottó: Európa megoldhatatlan feladvánnyal néz szembe

Európa egy megoldhatatlan trilemmával áll szemben – mondta Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjújában. Egyszerre kellene felpörgetnie a védelmi kiadásokat, koncentrálnia a klímaválság elleni küzdelemre, miközben egyre súlyosabb versenyképességi problémákkal néz szembe. Sinkó Ottó szerint a három kihívás egyszerre nem orvosolható, a kontinensnek most választania kell.

„Nem véletlen, hogy a populista politikusok szerte a világban hatalomra jutottak az elmúlt évtizedben. Azért tudtak talajt fogni, mert szinte mindenhol van néhány olyan kérdés, ami politikailag túlságosan megosztóvá vált, és szembement a választók jelentős részének akaratával” – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, aki hangsúlyozta, hogy a saját, és nem a Videoton álláspontját közölte. Szerinte erre jó példa Németország esete, ahol a túlságosan megengedő bevándorláspolitikát sok választó nem tudja elfogadni, ahogy azt sem, hogy a leállított atomerőművek miatt romlott nem csak Németország, de egész Európa energiafüggése, amire még rátett jó néhány lapáttal az orosz-ukrán háború. Sinkó Ottó szerint

ha nagyon felszaporodnak a politikában a megosztó kérdések, az táptalaj a populisták számára, azokat a kérdéseket a populizmusra hajló politikusok a hatalom érdekében a programjuk részévé teszik.

„És van bőven más gond is. A klímaváltozás ellen az észszerűség határain belül kell küzdeni. Senki sem akarja elpusztítani a Földet. Nincs jogunk felélni a jövőt. De nem tehetjük tönkre a ma élő generációk életét sem csekély mértékű javulást hozó, kétes hatékonyságú klímavédelmi lépésekkel” – vélekedett Sinkó, márpedig szerinte az EU most ezen az úton jár.

A robbanómotorok tervezett betiltása óriási öngól, hiszen az új akkura építő technológiák még nem kiforrottak és nagyon drágák

– fogalmazott Sinkó Ottó.

A robbanómotor tiltásban nemcsak Németország, hanem az egész EU túlzásba esett. Az EU messze a világ előtt járt a robbanómotorok gyártásában, fejlesztésében, korszerűsítésében, ezt korlátozni és tiltani hatalmas öngól volt – fejtette ki Sinkó Ottó, aki szerint ez kulcsfontosságú tényező az uniós ipar mostani visszaesésében.

Európa nemhogy a fát vágta maga alatt, hanem a kacsalábon forgó palotája lábát vágta ki

– vélekedett.

Szerinte a populisták előretörésével még nehezebb lesz megoldani az Európa előtt álló trilemmát.

Márpedig az EU három fontos kihívással küzd, amelyből nem lehet egyszerre mindegyiket orvosolni. „A trilemma lényege, hogy a három problémából valójában egyszerre csak kettő kezelhető, és ha egyszerre akarjuk mind a hármat, akkor egyik sem fog menni” – emelte ki. Úgy véli, hogy a három probléma

a fegyverkezés kérdése, a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint az EU folyamatosan romló versenyképességének a helyreállítása.

„A védelmi kiadásokat nem azért kell növelni, mert Donald Trump amerikai elnök azt mondta. Azért kell növelni, mert olyan geopolitikai feszültségek alakultak ki az egész világban az elmúlt években, és olyan mértékben változik a világrend, hogy Európának fel kell ébrednie” – mondta Sinkó. Amíg a Szovjetunió felbomlása után Oroszország meggyengült, mostanra újra komoly tényezővé, Kína pedig USA-val rivalizáló nagyhatalommá vált.

Oroszország most éhes, ezért Európának résen kell lennie, hogy meg tudja védeni magát

– mondta Sinkó Ottó.

„Számomra világos, hogy nincs pénz egyszerre a klímaváltozásra, a versenyképesség helyreállítására, illetve a fegyverkezésre. A fegyverkezéssel biztosíthatjuk, hogy Európának holnap is legyen jövője, a versenyképesség javításával – a gazdasági helyzet stabilitásával – pedig a holnaputánt biztosíthatjuk. A kérdés az, hogy hogyan, mennyit áldozhatunk ebben a helyzetben a klímaválság elleni harcra” – mondta Sinkó, megjegyezve, hogy Európa egyedül nem fogja megmenteni a bolygót a klímaválság hatásaitól, ebben a világ többi részének is arányos részt kell vállalnia.

Szerinte Ha ezt Európa egyedül próbálja megoldani, az nem fog sikerülni, viszont még inkább elveszti a versenyképességét.

„Európának javítania kell a versenyképességét, ehhez például vissza kellene hozni a robbanómotorokat a kibocsájtásuk lehetőség szerinti javítása mellett. Csökkenteni kell Európa energiafüggését, ehhez például be kellene indítani a leállított atomerőműveket. Kontinensünknek tudnia kell megvédenie magát, amihez a védelmi kiadásait növelnie kell. A klímaváltozás ellen pedig a fenti prioritások mellett csak az igazán hathatós területeken lehet szerintem küzdeni ” – összegzett Sinkó.

Úgy véli, hogy Magyarországnak különösen fontos, hogy javuljon az európai, és különösképp a német versenyképesség.

„Az Európai Uniós kohéziós források nélkül nagyon nehéz bármilyen GDP-növekedési tervet teljesíteni, ezen források nélkül még kedvező konjunkturális időben is alacsony volna a gazdasági növekedésünk – emelte ki Sinkó. Most, hogy dekonjunktúra van, még nagyobb bajban vagyunk. Ha pedig a körvonalazódó európai védelmi kiadás növekedésélénkítő hatásából is kimaradunk a különutas politikánk miatt, és tovább sodródunk az EU-ból kifelé, az megítélésem szerint súlyos történelmi hibának fog bizonyulni.”

