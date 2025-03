Drámai felvételek: földbe csapódott Moszkva szövetségesének Szu-30-asa

Az Algéria dél részén található Ardar tartományban a földnek csapódott a légierő Szu-30-asa. Az elmondások szerint a baleset mindössze néhány perccel azt követően történt, hogy a vadászgép felszállt a közeli Reggane légibázisról. A jármű Timokten falutól néhány kilométerre keletre, Aouleftől északra zuhant le.

A körülményekről eddig annyit tudni, hogy a katasztrofális kimenetelű incidens

a felszállás kritikus pillanatában történt, alacsony magasságban, tele üzemanyagtartályokkal, így a pilótának lényegében semmi ideje nem maradt a reagálásra.

A jelenések szerint Bakkouch Naszr ezredes vesztette életét a járműben, de a másodpilótának sikerült katapultálnia, ezzel túlélte a zuhanást.

An Algerian military jet crashed in Algeria's Adrar province, killing the pilot. pic.twitter.com/OXSsO4dyHE