Történelmi csapás: először sikerült a szupermodern fegyverrel leszedni a lázadók rakétáját

Az amerikai hadsereg először mutatott be felvételeket arról, ahogy vadászgépei lézervezérlésű rakétákkal semmisítenek meg húszi drónokat. A különlegesség, hogy a bevetett fegyver eredetileg földi célpontok ellen készült - számolt be a The War Zone

Az Amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) nyilvánosságra hozott egy videót, amelyen az Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) típusú, 70 milliméteres rakéták két különböző húszi drónt semmisítenek meg.

Ez az első alkalom, hogy az amerikai hadsereg hivatalosan is megerősítette: a fegyverrendszert kifejezetten drónelhárító konfigurációban használják légi célpontok ellen.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75 #HouthisAreTerrorists — U.S. (Central) March 19, 2025

A The War Zone korábban már beszámolt arról, hogy az amerikai légierő F-16-os vadászgépei az eredetileg földi célpontok ellen tervezett APKWS II-t költséghatékony megoldásként vetik be a húszi drónok ellen. A most közzétett felvételeken látható bevetések pontos ideje és helyszíne nem ismert, ahogy az sem, hogy pontosan milyen típusú repülőgépek indították a rakétákat.

A hétvégén jelentették, hogy az amerikai légierő gépei tíz olyan húszi drónt lőttek le, amelyek az USS Harry S. Truman repülőgép-hordozó és kísérőflottája ellen indultak. Egy további drónt a haditengerészet egyik repülőgépe semmisített meg. A támadások az amerikai erők jemeni célpontok elleni nagyszabású csapásaira adott válaszként érkeztek.

Az amerikai légierő közel-keleti parancsnoksága (AFCENT) megerősítette, hogy F-16-os vadászgépeik már a tavalyi év óta használják az APKWS II-t légi célpontok ellen. Január óta több olyan fényképet is közzétettek, amelyeken a Viperek (F-16-osok) a Vörös-tenger térségében különböző rakétákkal, köztük hétcsövű 70 milliméteres rakétakonténerekkel felszerelve láthatók.

