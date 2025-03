Történelmi győzelemről beszélnek az oroszok, légiharcban lelőhették az első ukrán F-16-ost

A beszámoló szerint orosz vadászgépek légicsatába keveredtek az ukrán F-16-os vadászgépek egyikével a keleti Szumi megyénél. A Telegram csatornákon terjedő híresztelések szerint a levegőben csaptak össze, amelyből végül az ukrán gép került ki vesztesen. Ezeket az információkat egyelőre hivatalos forrásból nem erősítették meg. Vannak olyan állítások is, amely szerint az SZ-400-as orosz légvédelem rakétája okozta az F-16-os vesztét. Információk szerint a zuhanás következtében a pilóta is életét vesztette.

Vizuális megerősítés egyelőre nem érkezett a történelmi sikerről, ezért egyelőre érdemes óvatosan kezelni az állítás valóságtartalmát.

Néhány nappal korábban arról számoltak be az ukránok, hogy a kelet-ukrajnai Szumi megyében bukkantak fel az F-16-os vadászgépek, amelyet az oroszok provokációnak éreztek. Voltak olyan feltételezések is, amely szerint Kijev arra vetette volna be ezeket, hogy a kurszki területen bombázzon orosz célpontokat, bár végül ez nem történt meg, annak ellenére, hogy a bevetésre voltak felszerelve. Az ukránok igyekeztek nagyon alacsony magasságban repülni, hogy ezzel minimalizálják az esélyét, hogy az orosz radarrendszerek kiszúrják. Arról számoltak be, hogy a kijevi Vaszil légibázisról szálltak fel, és onnan repültek el egészen az országhatárig.

️Report of a F-16 shot down in the Sumy regionZOV-Voevoda channel (the Admin is in the Airforce) confirms the report of the F-16 shootdown reports the F-16 was shot down by a S-400 in conjunction with a Su-35 who illuminated the target and transmitted the data to @AviaHub