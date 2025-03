Alaposan beárazták Trump részleges tűzszünetét: hatalmas tűzgolyó emelkedett az orosz bázisnál

Több felvétel is érkezett arról, hogy az oroszországi Szaratovnál található Engels olajfinomító körül hatalmas robbanások vannak. A beszámolók szerint ukrán drónok érték el az energetikai létesítményt, több detonációt okozva. A hírek szerint hajnali 4 órakor kelhettek a helyiek arra, hogy megszólaltak a légiriadót jelző szirénák, majd nem sokkal ezután több robbanást hallhattak. Itt ellentmondásossá válnak az információk, mivel egyesek szerint az olajtartály kapott lángra, míg az oroszok szerint a lelőtt drónok roncsai égnek.

Russias Engels Airbase, home to a significant portion of the Russian Air Force bomber fleet, suffered a massive explosion after a Ukrainian drone attack this morning.

A Szaratov régió kormányzója, Roman Busargin kijelentette, hogy egy azonosítatlan drónok Engelsben történt támadása megrongálta egy helyi kórház ablakait. Egy nő megsérült, és jelenleg orvosi ellátásban részesül. Később hozzátette, hogy

ez volt az eddigi legnagyobb támadás a területen.

A helyi csatornák beszámoltak, hogy a katonai repülőtér közelében elkezdték evakuálni a lakókat.

Russia claims the largest drone attack ever on Saratov region, with the Engels-2 military airfield home to strategic bombers under fire.Locals report thick smoke visible from a district 10 km away. Meanwhile, evacuations have begun for residents near the airbase.