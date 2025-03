Megszólalt Putyin megteremtője: az EU összeomlik, és új világrend jön létre

Vlagyiszlav Szurkov, a Kreml egykori főstratégája hosszú hallgatás után adott interjút, amelyben elhatárolódott egykori tanítványától, Vlagyimir Putyintól, de megerősítette radikális nézeteit Ukrajnáról és a Nyugatról. Szerinte a NATO és az EU összeomolhat, a világ pedig egy tekintélyelvűbb irányba halad, amelyben Európa új vezetői az „euro-putyinisták” és „euro-trumpisták” lehetnek. Egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a liberális demokrácia univerzális felsőbbrendűségének gondolata halott. Szurkov a putyini politikai rendszer egyik fő építésze volt, aki hosszú éveken át a Kreml ideológiai és propagandagépezetének kulcsfigurájaként működött.

Vlagyiszlav Szurkov, az orosz politika egyik legrejtélyesebb alakja, hosszú hallgatás után exkluzív interjút adott a francia L'Expressnek (amelyet magyarra is lefordítottak), nyíltan elhatárolódva Vlagyimir Putyintól, akinek két évtizeden át tanácsadója volt. A „Kreml mágusa” néven is emlegetett Szurkov a háború előtti években is radikális nézeteket hangoztatott Ukrajnáról, és most is fenntartja álláspontját:

szerinte Ukrajna mesterséges állam, amelynek „természetes darabokra való felosztása” elkerülhetetlen.

Szurkov szerint Oroszország céljai Ukrajnában nem változtak: stratégiai szinten továbbra is az ország felszámolása a cél, míg a taktikai lépések a helyzethez igazodnak. Az „orosz világ” koncepcióját ő maga dolgozta ki ideológiai alapként, és úgy véli, hogy annak nincsenek konkrét határai –

jelen van mindenütt, ahol Oroszország befolyása érvényesül, akár katonai, gazdasági, kulturális vagy információs szinten.

A volt tanácsadó az európai és amerikai politikai rendszereket bírálva azt állítja, hogy a Nyugatnak saját peresztrojkán kell átesnie, és nem kizárt, hogy a NATO és az EU összeomlik ennek következtében. A jelenlegi nemzetközi konfliktusokat egy nagyobb geopolitikai átrendeződés részének tekinti, amely szerinte a „Nagy Észak” – Oroszország, Európa és az Egyesült Államok – hosszú távú egységét fogja eredményezni.

Az EU-val kapcsolatban Szurkov azt állítja, hogy az orosz birodalom romjain épült, és saját túlzott expanziójának lett az áldozata.

Úgy véli, hogy az unió két lehetőség előtt áll: vagy föderációvá válik, vagy visszatér egy pusztán gazdasági közösség státuszába. Megjegyezte, hogy az „euro-putyinisták” és „euro-trumpisták” egyre erősebbek, és ők lehetnek Európa jövőbeli meghatározó erői.

Szurkov egyetért Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel abban, hogy

a liberális demokrácia univerzális felsőbbrendűségének gondolata halott.

Szerinte a politikai rendszereknek illeszkedniük kell az adott nemzet történelmi és kulturális sajátosságaihoz. Az orosz politikai rendszer, amelyet ő maga segített kiépíteni, szerinte a legmegfelelőbb Oroszország számára, és ennek része a hatalom vertikális koncentrációja.

Donald Trump és a putyinizmus közötti párhuzamokat Szurkov nem tagadja, de szerinte nem egyértelmű, hogy Trump tudatosan használta volna az ő politikai technikáit. Ugyanakkor úgy látja, hogy Trump közelebb áll Putyin politikai filozófiájához, mint bármelyik nyugati vezető.

Kína szerepével kapcsolatban úgy véli, hogy a kínai és az orosz civilizáció együtt fog működni a jövőben. Szerinte a világ két nagy blokkra oszlik majd:

egy kínai vezetésű déli civilizációra és egy északi civilizációra, amely Oroszországot, Európát és az Egyesült Államokat foglalja magában.

Szurkov az interjú végén elmondta, hogy a politikai életből visszavonult, és magánéletével foglalkozik. Arra a kérdésre, hogy Oroszország ma olyan-e, amilyennek 1999-ben elképzelte, határozottan igennel válaszolt: „99,9%-ban igen.”

Címlapkép: Vlagyiszlav Surkov orosz elnöki tanácsadó részt vesz az orosz-német tárgyalásokon a Bocharov ruchey állami rezidencián a fekete-tengeri üdülőhelyen, Szocsiban, Oroszországban, 2017. május 2-án. A fotó forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images.