Megszólaltak a szakértők: ezért fontos a megfelelő alvás

Több korábbi tanulmány is felhívta a figyelmet, hogy az alvás minősége és mennyisége kulcsfontosságú az egészségünk szempontjából. A szakértők szerint ez egy olyan kérdés, amellyel érdemes foglalkoznunk, hiszen életünk harmadát alvással töltjük. Az AP News által megkérdezett szakemberek rávilágítottak, hogy az alvásigény életkoronként és nemenként is változhat, viszont általános tanácsokat is megfogalmaztak, amelyeket mindenkinek fontos szem előtt tartani.