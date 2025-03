Keményen megfenyegette a szivárogtatókat Elon Musk: "el lesznek kapva!"

A New York Times tiszta propaganda. Várom továbbá, hogy vádat emeljenek azok ellen a Pentagonban, akik rosszindulatúan hamis információkat szivárogtatnak ki a NYT-nek. El lesznek kapva

- írta az X-en annak tulajdonosa, Elon Musk.

The New York Times is pure propaganda.Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT. They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j