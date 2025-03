Kongatják a vészharangot: egyetlen példa mutatja, Amerika mennyire lemaradt az egyik legfontosabb katonai képességben

Amikor 2020-ban egy wisconsini hajógyár megnyerte a haditengerészet új fregatt osztályának építési szerződését, a projekt célja az volt, hogy orvosolja azt a kínos helyzetet, hogy az USA mára alaposan lemaradt a hadihajók építésében. A korszerű fegyverzettel felszerelt USS Constellation-t 2026-ra tervezték átadni, mivel egy már bevált olasz Fincantieri-tervezést választottak a folyamat felgyorsítása érdekében. A haditengerészet azonban folyamatosan módosításokat kért: a hajótestet 24 lábbal meghosszabbították nagyobb generátorok befogadására, áttervezték a Földközi-tengeri viszonyokhoz képest eltérő követelmények miatt, és a propellert is megváltoztatták a jobb akusztikai teljesítmény érdekében.

Az eredmény: mint szinte minden amerikai hadihajó esetében, a Constellation is éveket csúszik és több százmillió dollárral túllépte a költségvetését.

A hajótest építése 2022 közepén kezdődött, de két és fél év után a projekt mindössze 10%-os készültségi fokon áll. A jelenlegi ütemben, beleszámítva a két év tervezési időt is, a hajó építése összesen kilenc évet vesz majd igénybe – ez kétszer annyi lesz, mint amennyi az olasz hajógyárnak az eredeti verzió megépítéséhez kellett.

The US Navy has posted a new RFI asking US surface combatant shipbuilders to detail their ability to produce the Constellation-class (FFG 62) frigate. FFG 62 is based on the Franco-Italian FREMM. Fincantieri Marinette Marine in Wisconsin beat out Austal, General pic.twitter.com/BrQFuiiv6N