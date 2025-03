Tűzgömb az éjszakában: Ukrajna váratlan csapást mért Oroszország kulcsfontosságú gázvezetékére

A Kurszki területen az orosz erők sikeres ellenoffenzívát folytatnak, visszaszerezve a még augusztusban az ukránok által megszállt területeket. Szudzsa a múlt héten került vissza orosz kézre.

Egy ukrán katonai Telegram-csatorna péntek hajnalban egy az égbe emelkedő tűzgömb képét tette közzé azzal a felirattal, hogy

A média sikeres csapásról számol be a szudzsai gázszállító rendszeren, amelyen keresztül az ellenség korábban gázt szállított Európába.

Kijevből nem érkezett hivatalos megerősítés az incidensről, és a moszkvai hatóságok sem jelentették az esetet.

A szudzsai állomás volt az egyetlen pont, amelyen keresztül az orosz gáz Ukrajnán át Európába jutott, egészen addig, amíg Ukrajna idén januárban nem volt hajlandó meghosszabbítani a tranzitmegállapodást.

Egy másik átkelési pontot már 2022-ben lezártak.

Az ukrán média és a kurszki régió Telegram-csatornái is beszámoltak a támadásról, és videófelvételeket tettek közzé a tűzről. Nem hivatalos orosz katonai blogok szerint ukrán erők hajtották végre a támadást. Az orosz biztonsági szolgálatokhoz közel álló Baza Telegram-csatorna szerint a vezeték megrongálódott.

