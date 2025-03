Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova az állami televízióban jelentette ki, hogy az Egyesült Államoknak, amely a tűzszünetet javasolta, szembesítenie kell Ukrajnát tetteivel.

A Kreml korábban a héten közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az energetikai célpontokat illetően. Ez azonban elmaradt attól az átfogóbb megállapodástól, amelyet az Egyesült Államok szeretett volna elérni, és amelyet Ukrajna is elfogadott volna egy általános 30 napos fegyvernyugvás formájában.

Zaharova szerint

a kijevi rezsim már meg is szegte az amerikai elnök által javasolt tűzszünetet.

Hozzátette:

Most az a kérdés, hogy Washington hogyan fog bánni ezzel az őrült terrorista söpredékkel? Hogyan fogják őket helyretenni, és hogyan fogják őket valamiféle helyes útra terelni?

Az ukrán tisztviselők ugyanakkor Oroszországot vádolják azzal, hogy nem tartja be ígéreteit, és továbbra is civil célpontokat támad. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy az infrastruktúra, köztük kórházak és vasúti berendezések elleni orosz támadások azt mutatják, hogy Putyin szavai nagyon különböznek a valóságtól.

A Krasznodari határterület hatóságai szerint

az ukrán dróntámadás tüzet okozott egy Kavkazszkaja falu közelében található olajraktárban.

A raktár egy olyan vasúti terminál, amely az orosz olajszállítmányokat juttatja el a Kazahsztánt a Fekete-tengerrel összekötő vezetékhez.

A hatóságok csütörtök este kiadott közleménye szerint a tűzoltási munkálatok még folyamatban vannak. A 3750 négyzetméteres területen tomboló tűz megfékezésén 429 tűzoltó dolgozik 174 darab felszerelés segítségével.

Péntek reggeli jelentés szerint a tűz átterjedt egy másik tartályra, és már 10 ezer négyzetméteren ég. Két tűzoltó megsérült.

Today, the Kavkazskaya Oil Depot is burning even better than the day before yesterday!Our likes fuel the fire! pic.twitter.com/PXHmRLvvK4