Ukrán vezérkar: orosz hamis zászlós művelet volt a kulcsfontosságú gázvezeték elleni támadás

Facebook-oldalán az ukrán vezérkar azt írta:

Az Oroszországi Föderáció fokozza az Ukrajna elleni lejárató kampányát. Az ellenség most azzal vádolja az Ukrán Védelmi Erőket, hogy lőtték a szudzsai gázmérő állomást. Ezek a vádak alaptalanok. Éppen ellenkezőleg, az említett állomást maguk az oroszok lőtték többször is.

Korábban ukrán médiajelentések írtak arról, hogy támadás érte az Európába gázt szállító vezeték egyik kompresszorállomását. A robbanásról és a tűzről videófelvételek is terjednek a közösségi médiában.

Putins forces shelled the Sudzha gas metering station in Russias Kursk region with artillery in order to blame Ukraine the General Staff of the Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/pJLbebLu82