Különleges helyszínt látogatott meg Zelenszkij

Az ukrán államfő a Pokrovszk Taktikai Csoport parancsnoki álláspontját kereste fel, ahol találkozott a Drone Line parancsnokaival, amely az ukrán fegyveres erők legkiválóbb pilóta nélküli rendszeregységeit fogja össze. A látogatásról az elnök az X közösségi platformon számolt be, ezt idézte az Independent.

A találkozó során Zelenszkij jelentést kapott a pokrovszki védelmi helyzetről, a műveleti körülményekről és a küldetések előrehaladásáról. Az ukrán katonákat állami kitüntetésekkel jutalmazta meg.

A lap emlékeztet arra, hogy

a drónok alapjaiban változtatták meg a hadviselést Oroszország 2022 februári inváziója óta.

Ukrajna kiemelt figyelmet fordít a drónegységek fejlesztésére és a hazai gyártás növelésére.

A kijevi védelmi minisztérium közlése szerint 2025-ben mintegy 4,5 millió FPV (first-person view) drónt terveznek beszerezni, többségében hazai gyártóktól. Ez több mint kétszerese a tavalyi beszerzési mennyiségnek.

Arról is beszámolt az elnök egy másik posztjában, hogy jelentést kapott Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnokától, Rusztem Umerov védelmi minisztertől és Andrii Hnatov Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának főnökétől. "Megbeszéltük a front helyzetét és a főbb irányok – Zaporizsja, Donyeck, Harkov, Szumi – fejleményeit, valamint a kurszki térségben zajló hadművelet menetét" - írta.

Felkészültünk az ukrán és az amerikai delegáció holnapi találkozójára is, amely Szaúd-Arábiában lesz.

