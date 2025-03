Újra asztalhoz ül Washington és Moszkva, de nagyon távol vannak egymástól az elképzelések

Vasárnap az amerikai delegáció az ukránokkal egyeztetett, ma pedig az orosz fél kerül sorra. A tárgyalások előreláthatólag számos témakört fognak érinteni Ukrajna kapcsán:

Az egyik legfontosabb téma az energetikai létesítmények elleni támadások 30 napos felfüggesztése, melyről elméletileg már a múlt héten megegyeztek a felek, ugyanakkor Kijev és Moszkva is a moratórium megszegésével vádolja egymást. Vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán államfő azt mondta, megjelölnék azokat a létesítményeket, melyeket a megállapodás alapján nem lehetne támadni, ebbe a kategóriába azonban nem csak az energetikai infrastruktúra, de a vasúthálózat és a kikötők is bekerülnének.

