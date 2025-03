Ukrajna egyik legsikeresebb fegyverét másolták le a világ másik felén: nagyszabású katonai inváziótól tartanak

A Kaohsiung Dafa Hajógyárban kedden bemutatott, Endeavor Manta névre keresztelt jármű 8,6 méter hosszú és 3,7 méter széles. A hivatalos adatok szerint a jármű több mint egy tonna hasznos teher szállítására képes, és maximális sebessége meghaladja a 64,82 kilométer/órát. Fejlett kommunikációs rendszerekkel szerelték fel, 4G-s, rádiófrekvenciás és műholdas távvezérlési módokkal is képes a kommunikációra. A fejlesztő szerint olyan korszerű funkciókkal szerelték fel, mint a rajban történő irányítás és az önálló, ütközéselkerülő navigáció. A mesterséges intelligenciával támogatott célfelismerés és az eltérítés elleni védelem is része a rendszernek. A hajótest üvegszál-erősítésű műanyagból készült, robbanóanyag szállítására is képes, valamint torpedókkal is felszerelhető.

Taiwanese shipbuilder CSBC Taiwan unveiled a new USV named pic.twitter.com/APjTElQBWK — Taiwan (Defense) March 25, 2025

Huang Cseng-hung, a CSBC elnöke elmondta, hogy a vállalat 2024 elején kezdte meg a katonai USV-k fejlesztését. A tervezés során két kulcsfontosságú szempontra összpontosítottak: a manőverezőképességre és a tengerjárósságra. Az elnök kiemelte, hogy a gyors bevethetőség érdekében a járműnek különböző vontatójárművekkel is szállíthatónak kell lennie, hogy partszakaszokon vagy kikötőkben is használható legyen.

Huang kiemelte, hogy a Tajvani-szorosban gyakran tapasztalható erős szél és hullámzás. Hangsúlyozta, hogy a fedélzeti berendezések fejlettsége mit sem ér, ha a hajó nem képes ellenállni a hullámoknak, és azonnal felborul a viharos vizeken. Ezt a kihívást

a háromtestű kialakítással oldották meg, amely jelentősen növeli az Endeavor Manta stabilitását és alkalmazkodóképességét a zord tengeri körülményekhez.

Az USV-k az ukrajnai háborúban kaptak nagy figyelmet, mivel a kelet-európai ország számottevő kárt okozott az orosz Fekete-tengeri Flotta számára ezek segítségével. Oroszország sokáig nem találta a megfelelő védelmet ezek ellen, végül jóformán az összes hadihajót jóval távolabb vonta az ukrán támadások elől. Kijev ezzel gyakorlatilag győzelmet aratott a területen, bemutatva, hogy az aszimmetrikus tengeri hadviselés milyen előnyökkel járhat. Tajvanban nagy figyelmet kaptak a kelet-európai összecsapások, mivel a sziget vezetése tart attól, hogy Kína már a közeljövőben támadást indíthat. A döntéshozók egyre nagyobb figyelmet kezdtek fordítani az ott látottak elsajátítására, mivel ezekkel a kis méretű és viszonylag olcsó fegyverekkel akár egy több ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó számára is súlyos, vagy végzetes károkat lehet okozni.

A címlapkép illusztráció, azon a Magura ukrán fejlesztésű tengeri drón egyik változata látható. Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images