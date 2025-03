Áll a bál Washingtonban: teljes egészében nyilvánosságra hozták a botrányt okozó beszélgetést

A magazin cikke először idézi Pete Hegseth védelmi miniszter hétfői megszólalását:

Senki sem küldött üzenetben haditerveket. És ez minden, amit erről mondani tudok.

Kitérnek továbbá arra, hogy John Ratcliffe CIA-igazgató és Tulsi Gabbard nemzetbiztonsági igazgató tegnapi szenátusi meghallgatásukon kijelentette,

a csetcsoportban nem osztottak meg minősített információkat.

Donald Trump amerikai elnök ugyanerről beszélt, bár ő nem vett részt az üzenetváltásban.

Az Atlantic a nyilatkozatok tükrében úgy fogalmaz, dilemma elé kerültek, hisz normális esetben "nem teszünk közzé katonai műveletekre vonatkozó információkat, nehogy ezzel esetleg veszélybe sodorják amerikai csapatok életét." Arról, hogy mérlegelik az üzenetek közlését, több kormányzati tisztviselőt tájékoztattak.

A cáfolatok nyomán viszont "egyértelmű közérdek fűződik ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák, Trump tanácsadói milyen információkat osztottak meg nem biztonságos kommunikációs csatornákon, különösen azért, mert a kormányzat vezető személyiségei megpróbálják kisebbíteni az elküldött üzenetek jelentőségét" - fogalmaz Jeffrey Goldberg újságíró és munkatársa. Goldberget a csetcsoportba Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó vette be véletlenül.

Waltz egyébként tegnap elismerte saját felelősségét, viszont Goldberget "az újságírók legalja söpredékének" nevezte.

BREAKING from The Atlantic: Editor in chief Jeffrey Goldberg has released the Signal war plans text thread:Here Are the Attack Plans That Trump's Advisers Shared on Signal. https://t.co/CbFDHzgEGf

Az Atlantic szerint a nyilvánosságra hozott beszélgetésből egyértelmű, hogy

Hegseth két órával a jemeni katonai művelet előtt tájékoztatta a csoportban lévő 18 másik embert a tervekről,

és percre pontos leírást közölt velük. Mint írják,

ha ezt egy, az amerikai érdekekkel szemben ellenséges személy kapta volna meg - vagy csak egy indiszkrét személy, aki eléri a közösségi médiát -, akkor a húsziknak lett volna idejük felkészülni az ellen, amit meglepetésszerű támadásnak szántak ellenük. Az amerikai pilótákra nézve katasztrofálisak lehettek volna a következmények.

The Atlantic has conceded: these were NOT war plans. This entire story was another hoax written by a Trump-hater who is well-known for his sensationalist spin. pic.twitter.com/atGrDd2ymr