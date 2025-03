Amerikai hírszerzés: hiába a lassú haladás a béke felé, Oroszország és Ukrajna inkább folytatná a háborút

Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság március 25-én nyilvánosságra hozott, nem minősített jelentése szerint Ukrajna és Oroszország vezetői jelenleg úgy vélik, hogy egy elhúzódó háború kockázata kisebb, mint egy kedvezőtlen békemegállapodásé. Az Egyesült Államok és Oroszország Szaúd-Arábiában folytatott tárgyalásait követően március 25-én megállapodtak a fekete-tengeri tűzszünetről és az energetikai infrastruktúra elleni támadások tilalmáról. A Kreml később közleményben jelezte, hogy a tűzszünet csak akkor lép életbe, ha feloldják a Rosszelhozbank és más, nemzetközi élelmiszer-kereskedelmet támogató pénzügyi szervezetek elleni nyugati szankciókat, és visszaállítják SWIFT-kapcsolatukat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később azzal vádolta Oroszországot, hogy manipulálja a Fekete-tengeri tűzszüneti megállapodás feltételeit. A hírszerzési jelentés szerint mindkét vezető tisztában van az elhúzódó háború kockázataival. Moszkva számára ez további, szankciók okozta gazdasági zavarokat jelenthet, beleértve a Nyugattal való nem kívánt eszkalációt is.

Az értékelés szerint az elhúzódó háború hatással lenne Kijev harctéri pozíciójára és jövőbeli tárgyalási helyzetére is.

Mivel Oroszország folyamatosan teret nyer Kelet-Ukrajnában, a területi engedmények vagy a semlegesség elfogadása megfelelő nyugati biztonsági garanciák nélkül belföldi ellenállást és jövőbeli bizonytalanságot okozhat. A jelentés azt is megállapítja, hogy a háború Kijev harctéri pozíciójának fokozatos és folyamatos romlásához vezet, függetlenül az Egyesült Államok vagy szövetségesei által Moszkvára gyakorolt nyomástól. Zelenszkij többször is kijelentette, hogy elkötelezett a háború 2025-ös befejezése mellett, sőt, azt is felvetette, hogy kész lemondani az elnökségről, ha ez „békét hoz Ukrajnának”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images