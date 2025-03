Drámai felvételek: kényszerleszállást hajtott végre az orosz repülőgép

Az orosz állami TASZSZ közleménye szerint a négy légcsavaros gázturbinával felszerelt katonai teherszállító repülőgép éppen Sabettából tartott a Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzetben lévő Novi Urengojba. A fedélzeten összesen nyolcan utaztak, de az incidens következtében nem szenvedtek sérülést. Látható, hogy a gép leszállás közben az oldalára borult.

A Russian An-12 cargo plane made a hard landing in Novy Urengoy. The left landing gear failed to lock and the plane overturned during landing, pic.twitter.com/NVy8WxOfYn

A hatóságok szerint a balesetet az okozta, hogy

a gép futóműve nem nyílt ki landolás közben, ezért az An-12-nak anélkül kellett földet érnie.

Később hozzátették, hogy a szerkezet eltört, ezért volt használhatatlan. A teherszállító gépen nem volt veszélyes rakomány. Megkezdték a vizsgálatokat az eset minden részletének tisztázása érdekében.

Footage of the emergency landing of the An-12 aircraft in Novy Urengoy.Video: Official Telegram channel of the Ural Transport Prosecutor's Office/TASS pic.twitter.com/ChZnco6nQU