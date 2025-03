Olyan kijelentést tett Trump egyik legfontosabb embere a Budapesti Memorandumról, amire Moszkvában csak elégedetten csettinthetnek

Régi feszültséget hozott elő az orosz-ukrán háború kapcsán Donald Trump amerikai elnök embere, amikor a Szovjetunió után Ukrajnánál maradt atomtöltetekről beszélt:

Tisztázzuk a Budapesti Memorandumot: az atomfegyverek Oroszországéi voltak és maradékok. Ukrajna visszaadta az atomfegyvereket Oroszországnak. Nem Ukrajnáé volt. Ez egy kellemetlen tény.

Lets be clear about the Budapest Memorandum: the nukes were Russias and were leftovers. Ukraine gave the nukes back to Russia. They werent Ukraines. This is an uncomfortable fact.