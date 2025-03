Az ukrajnai háború sztárfegyverét szerzi be Amerikától egy uniós ország

A bolgár parlament jóváhagyta szerdán Javelin páncéltörő rakéták beszerzését az Egyesült Államoktól - közölte a BTA helyi hírügynökség.

A tájékoztatás szerint a 82,7 millió dolláros (mintegy 30 milliárd forint) beszerzés a bolgár hadsereg korszerűsítését szolgálja.

A BTA szerint a 240 fős parlamentben 164 képviselő támogatta az előterjesztést. Az amerikai külügyminisztérium tavaly szeptemberben engedélyezte Javelin FGM-148F típusú páncéltörő rakéták és a hozzájuk tartozó felszerelések eladását Bulgáriának 114 millió dollárért (42 milliárd forint).

Bolgár parlamenti képviselők arról számoltak be, hogy a rakétákat Stryker páncélozott szállító harcjárművekhez szánják, amelyek beszerzéséről 2023-ban állapodott meg Bulgária az Egyesült Államokkal 1,5 milliárd dollár értékben (556 milliárd forint).

Az ukrajnai háború korai szakaszának slágerfegyvere két komponensből, egy eldobható indítócsőből és egy újra felhasználható célzórendszerből álló eszköz szárazföldi és légi célpontok ellen is bevethető. Ukrajnában igazi hírnévre a legendás "top-down" beállítás miatt tett szert, melynek lényege az, hogy a célponthoz közeledve a rakéta "felszökken" a levegőbe, majd függőlegesen csapódik be, ezzel a leggyengébben védett területet támadja, ráadásul jó eséllyel kikerüli a páncélos aktív védelmét is.

