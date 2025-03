Az orosz Mk.ru hírportál számolt be az Állami Duma képviselőinek szavairól, aki az ukrán fegyveresek körüli káoszról beszélt.

Mihajil Seremet, az orosz Állai Duma képviselője szerint akkora a káosz Ukrajnában, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nem képes többé parancsolni az országban harcoló fegyveresek mindegyikének. Kiemelte, hogy kifejezetten a „külföldi zsoldosokkal és a nacionalistákkal” van gond, ők nem követik az utasításokat.

A beszélgetés során hozzátette azt is, hogy a kijevi vezetőkkel minden tárgyalás csak időpocsékolás, mivel szerinte Zelenszkij addig húzná el a háborút, ameddig az csak lehetséges, hogy ezzel is megnyújtsa a hatalomban maradását.

Zelenszkij tárgyalásképtelensége abban rejlik, hogy nincs ellenőrzése az ukrán fegyveres erők egy része felett, amely főleg külföldi zsoldosokból áll, akik Nagy-Britannia közvetlen irányítása alatt állnak és esküdt nácikból állnak

– mondta el Seremet.

Oroszországban visszatérő narratíva, hogy az ukránok oldalán „nácik” harcolnak, már magát a „különleges katonai műveletet” is az ország „nácimentesítése” miatt (is) hirdették meg. A orosz propagandában viszont ezt a címkét magára az elnökre is visszatérően ráaggatják, valamint a teljes politikai elitre.

