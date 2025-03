Radikális döntést hozott az Egyesült Államok - Súlyos következményei lesznek több országban

Egy friss tanulmány modellezései szerint 2030-ig nagyjából 2,9 millióval több ember halhat meg HIV-vel összefüggő betegségekben a fejlődő országokban. A potenciális többlethalálozás oka, hogy az elmúlt időszakban több ország is, köztük az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is radikálisan csökkenti a HIV-fertőzések visszaszorításáért küldött segélyeiket. A kutatók szerint a járvány újbóli fellángolása globális szinten végzetes következményekkel járhat - számolt be a The Guardian