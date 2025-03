Újabb hullámot vet a Signal-botrány: amerikai vezetők érzékeny adatai hevernek a neten

Hétfőn robbant a botrány: Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó véletlenül felvette egy titkos Signal-csoportba a The Atlantic magazin főszerkesztőjét, aki később cikkben számolt be a csevegésben elhangzottakról. A Signal-csoportban a jemeni húszi lázadók elleni március közepi légicsapások részleteiről tárgyalt Waltz mellett többek között J. D. Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter is.

A Spiegel újságírói most telefonszámokat, e-mail-címeket, sőt jelszavakat is találtak a világhálón, melyek vezető amerikai tisztviselőkhöz kötődnek.

Ehhez az újságírók keresőmotorokat használtak, valamint feltört ügyféladatokat, amelyeket korábban a világhálón tettek közzé illetéktelenek. A kiszivárogtatásban érintettek között van Waltz és Hegseth mellett Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója is.

A legtöbb ilyen szám és e-mail-cím a jelek szerint még mindig használatban van, némelyikük profilokhoz kapcsolódik olyan közösségi platformokon, mint az Instagram és a LinkedIn. Az adott telefonszámokhoz WhatsApp-profilok is tartoznak, sőt egyes esetekben még Signal-fiókok is.

A Spiegel megjegyzi, hogy ellenséges hírszerző ügynökségek felhasználhatják az elérhető adatokat, hogy kémszoftvereket telepítsenek az érintettek eszközeire.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images