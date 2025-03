Egyértelmű fenyegetés érkezett Donald Trump jobbkezétől: "most távozzanak!"

A Trump-adminisztráció belbiztonságért felelős tárcavezetője háromnapos latin-amerikai útján érintette Salvadort, melyet a magát "a világ legmenőbb diktátorának" nevező Nayib Bukele elnök vezet. Kristi Noem felkereste a Tecoluca városában 2022 végén felépült, rendkívül szigorúan őrzött büntetés-végrehajtási létesítményt (CECOT), amelyet terroristák őrzésére hoztak létre. A salvadori kormányt az emberi jogok súlyos megsértésével vádolták.

Itt helyezték el az Egyesült Államokból március 15-én repülővel elszállított több mint 200 illegális bevándorlót, akik a feltételezések szerint a Donald Trump által külföldi terrorszervezetnek nyilvánított Tren de Aragua tagjai, egy venezuelai gyökerű bűnbandának. A lépés óriási port kavart, családtagok és nonprofit szervezetek ugyanis azt állítják, a bírósági eljárás nélkül kitoloncoltak között voltak nem bandatagok is.

I toured the CECOT, El Salvadors Terrorism Confinement Center.President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW. If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM