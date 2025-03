Előbújt a sötétből Elon Musk titkos csapata: forradalomról beszél a világ leggazdagabb embere

A kormányzat nem hatékony, és rengeteg a pazarlás és a csalás. Ezért abban bízunk, a 15%-os csökkentés megvalósítható anélkül, hogy a kritikus kormányzati szolgáltatásokat érintené

- jelentette ki a Tesla és a SpaceX vezére, Elon Musk techmilliárdos. A DOGE 2026. július 4-ig kapott időt a szövetségi államigazgatás reformjára. A világ leggazdagabb embere megismételte, hogy

másik célja a deficit 1 ezermilliárd dolláros visszavágása.

Ez egy forradalom. És azt hiszem, ez lehet a legnagyobb forradalom a kormányzatban az eredeti forradalom óta. De a legvégén Amerika sokkal jobb állapotban lesz

- tette hozzá az X közösségi platform tulaja, Donald Trump elnök szoros szövetségese. Musk ígéretet tett arra, hogy "legitim emberek" több társadalombiztosítási kifizetést fognak kapni, nem kevesebbet.

Musk mellett helyet foglalt a DOGE hét másik tagja is.

Mint egyikük, Steve Davis rámutatott, a szövetségi kormányzatban 2,3-2,4 millió alkalmazottra állítólag 4,6 millió hitelkártya jut, amit pazarlásnak tart.

Musk reagált a nevével fémjelzett hivatal ellen felhozott kritikákra is. Elmondása szerint közel sincs arról szó, hogy a DOGE "csípőből lőne", a megközelítésük ugyanis az, hogy

kétszer, ha nem háromszor mérünk, és egyszer vágunk.

Korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk azokról a DOGE által vétett hibákról és bakikról, melyeket felderített az amerikai sajtó.

Az üzletember viszont elismételte, ez "nem jelenti azt, hogy nem követünk el hibákat." Szerinte lehetetlen tökéletesen dolgozni, de "amikor hibázunk, gyorsan kijavítjuk őket, és továbblépünk."

A DOGE látszólagos vezetője azzal is érvelt, hogy amikor a kritikusok támadják a DOGE-t, soha sem hoznak fel a konkrétumokat.

Azt mondják, hogy amit teszünk, az valahogy alkotmányellenes, törvénytelen vagy ilyesmi. Mi pedig azt kérdezzük: "nos, a költségmegtakarítás melyik sorával nem ért egyet?" Ők pedig nem tudnak rámutatni semelyikre

- firtatta Musk.

Joe Gebbia AirBnB-társalapító arról beszélt, "tényleg hiszünk abban, hogy az államigazgatás nyújthat olyan élményt, mint az Apple Store. Gyönyörűen megtervezett, nagyszerű felhasználói élményt nyújtó modern rendszerekkel."

