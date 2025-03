Íme Elon Musk legújabb húzása: egymillió dolláros csekkekkel landol a csatatéren

A Tesla vezére az X közösségi platformon közölte, hogy vasárnap este beszédet tart Wisconsinban, amelyen csak azok vehetnek részt, akik már leadták szavazatukat az állam következő legfelsőbb bírójára. Musk két darab egymillió dolláros csekket is át fog adni, hogy "megköszönje a választáson való részvételt."

On Sunday night, I will give a talk in Wisconsin.Entrance is limited to those who have voted in the Supreme Court election.I will also personally hand over two checks for a million dollars each in appreciation for you taking the time to vote. This is super important. {:url}