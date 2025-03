Meglepetés: visszalépett Donald Trump kulcsembere, egyetlen indok áll a háttérben

"Létfontosságú, hogy MINDEN republikánus helyet megőrizzünk a Kongresszusban" - írta Donald Trump a Truth Socialön tegnap közzétett bejegyzésében.

Mivel nagyon szoros a többség, nem akarom megkockáztatni, hogy bárki más induljon Elise helyéért

- tette hozzá az amerikai elnök. A republikánusok jelenleg 218-213 arányban ellenőrzik a szövetségi törvényhozás alsóházát, azaz ha három vagy annál több párttársuk nem voksol a többséggel, máris elbukhatnak a javaslataik. Stefanik távozásával tovább csökkent volna a frakciójuk, bár mindez nem újdonság tavaly novemberhez képest, amikor Trump bejelentette Stefanik kinevezését.

A New York-i politikus a Fox News-nak adott interjút tegnap, ahol kifejtette:

Büszke vagyok, hogy mindig csapatjátékos voltam. Ezt az elnök is tudja. Ma többször is beszélgettünk. És elkötelezettek vagyunk amellett, hogy eredményeket érjünk el az amerikai nép nevében.

Tudósítások szerint Stefanik visszatérne az alsóházi republikánusok vezetőségébe is, amit Mike Johnson házelnök is kilátásba helyezett – bár mostanra minden pozíciót betöltöttek. A politikus korábban a frakció negyedik számú vezetője volt, utódja, Lisa McClain pedig nem menne sehová.

Elise Stefanik is truly a great leader and a devoted patriot. Todays selfless decision shows America what those of us who work with her already know. She is deeply devoted to her country and fully committed to see President Trumps agenda succeed in Congress. It is well known {:url}