Váratlan fordulat: ukrán csapatok hatoltak be egy oroszországi régióba

Több orosz katonai blogger pénteken arról számolt be, hogy ukrán csapatok harcban állnak az orosz erőkkel Belgorodban. Sem Kijev, sem Moszkva nem erősítette meg ezeket a jelentéseket, bár az orosz védelmi minisztérium tíz nappal ezelőtt közölte, hogy meghiúsított öt ukrán határátlépési kísérletet Belgorodnál.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a Belgorod régióba történő esetleges behatolást, ami valószínűleg hadműveleti biztonsági okokkal magyarázható.

Ugyanakkor Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács tisztviselője március 18-i nyilatkozatában utalt rá, hogy ukrán erők tevékenykedhetnek a Belgorodi területen a határ közelében esetlegesen összpontosuló orosz erők jelentette fenyegetés semlegesítése érdekében.

A Rybar orosz katonai blog szerint súlyos összecsapások zajlottak Popovka településen, ahol mindkét fél drónokkal támadta egymást. Egy másik Telegram-csatorna, a Two Majors arról számolt be, hogy az orosz erők védelmi műveleteket hajtanak végre. Az Arhangel Szpecnaza blog pedig a Demidovka faluban zajló harcokról tudósított, ahol állítólag ukrán katonákat kerítettek be.

Az ukrán művelet valószínűleg azt a célt szolgálja, hogy elterelje az oroszok figyelmét a Kurszki területről, ahol az orosz erők fokozatosan szorítják vissza az ukrán csapatokat.

A Rybar szerint az orosz haderő már erősítéseket küldött Kurszkból Belgorodba.

