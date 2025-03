Elárulta az amerikai alelnök, hogy pontosan miért van szüksége Washingtonnak Grönlandra

J.D. Vance amerikai alelnök március 28-án Grönlandra utazott, ahol egy beszédében kifejtette, hogy pontosan miért van szüksége az Egyesült Államoknak a szinte alig lakott sarkvidéki szigetre – közölte a The Guardian.

A republikánus politikus kifejtette, hogy szerinte a területnek „amerikai védőháló alá kell kerülnie”, mivel ezzel megvédhető Oroszország és Kína nyomulásától. Hozzátette, hogy a Grönland felett jelenleg felügyeletet gyakorló Dánia „nem végezte jól a munkáját”. A kijelentés tovább növeli a feszültséget Washington és Koppenhága között, amely már az elmúlt hónapokban sem volt túl szívélyes, éppen a sziget felügyelete miatti viták következtében romlott meg ennyire a helyzet.

Üzenetünk Dániának nagyon egyszerű: Önök nem végeztek jó munkát Grönland népe részéről. Önök alulértékelték Grönland népét, és alulértékelték ennek a hihetetlen, gyönyörű földterületnek a biztonsági architektúráját

– jelentette ki Vance. Kifejtette, hogy a sziget sokkal jobban járna, ha Dánia helyett az Egyesült Államok biztonsági ernyője alá tartozna. Az amerikai alelnök egyébként a feleségével, Ushával látogatott a helyi amerikai katonai támaszpontra, az északnyugat-grönlandi Pituffikra. Kiemelte, hogy a térség biztonsága egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a következő évtizedekben.

Ha Dánia és az EU ezt nem érti, meg kell magyaráznunk nekik. Szükségünk van Grönlandra. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi biztonság érdekében rendelkezzünk Grönlanddal

– tette hozzá az amerikai politikus, kiemelve, hogy szerinte az orosz és a kínai kémhajók mindenhol ott vannak.

Grönland autonóm döntéshozatali jogokat élvez, van saját parlamentje is, ahol nem vették túl pozitívan Washington felvetését. A helyi pártok vezetői abban is megállapodtak, hogy egy széleskörű, négypárti koalíciót alkotnak, hogy ezzel is jelezzék az egységüket, amerikai nyomulással szemben.

