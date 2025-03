Itt az újabb súlyos botrány Trump kormányában: középpontban a védelmi miniszter felesége

A jelentések szerint Hegseth a feleségét is elvitte magával azokra a bizalmas találkozókra, amelyeket külföldi delegációkkal folytattak. A súlyos adatbiztonsági mulasztás már a sokadik a sorban, amelyet az új amerikai kormányhoz kötnek, korábban hatalmas hullámokat keltett, hogy egy „titkos” Signal-beszélgetésben tárgyalták meg a kabinet legfontosabb emberei a jemeni húszik elleni támadásokat. A problémát az okozta, hogy véletlenül a The Atlantic újságíróját is hozzáadták a beszélgetéshez, aki később nyilvánosságra is hozta a részleteket.

A legújabb botrány március 28-án derült ki, mivel az információk szerint a Pete Hegseth legalább két bizalmas jellegű találkozóra is elvitte magával a feleségét.

Az amerikai védelmi miniszter azzal indokolta a neje jelenlétét, hogy a találkozókról többen tudtak, és mások is jelen voltak. Eddig annyit tudni, hogy március 6-án a brit John Healey védelmi miniszterrel találkoztak a Pentagonban, amikor az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásának részleteit is megvitatták. A második találkozó a hírek szerint februárban az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) Brüsszelben volt a központjában. A találkozón más nemzetek tisztviselői gyűltek össze, hogy megvitassák Ukrajna jövőbeni támogatását.

Amikor miniszterekkel vagy magas szintű NATO-tisztviselőkkel találkoznak, ezek a találkozók szinte mindig kényes biztonsági beszélgetéseket is tartalmaznak

– mondta Chuck Hagel volt amerikai védelmi miniszter arról, hogy miért nagyon fontos a szigorú biztonsági protokoll ezeken a találkozókon. A védelmi minisztérium szóvivője, Sean Parnell szerint a médiához eljutott információk pontatlanságokat tartalmaznak.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images