Az orosz Gazeta számolt be arról, hogy Brazília elnöke, Luiz Inacio Lula da Silva „majdnem kirúgta” Massimo d'Alema volt olasz miniszterelnököt, aki Ukrajna ügyében érkezett az országba tárgyalni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérésére érkezett Brazíliába tárgyalni az olasz politikus, de nem éppen az fogadta, amire számított. Lula elnök kemény hangvételben osztotta ki őt, hangsúlyozva, hogy „jó lenne, ha Ukrajna helyett inkább Palesztinára koncentrálna”. Massimo d’Alema korábban Kínában is járt hasonló célból, de ott szintén eredménytelenül zárult a megbeszélés.

Elmentem, de Lula majdnem kirúgott, mondván, hogy Ukrajna amerikai probléma, és nekik kell foglalkozniuk vele, és ehelyett Palesztinával kellene foglalkoznom

– válaszul arra a felvetésre, hogy Ukrajnát katasztrófa fenyegeti, ha nem segítenek. A korábbi olasz miniszterelnök azt is elmondta, hogy Kínában nem jutott el túl magas szintű döntéshozókig, mindössze a kommunista párt külpolitikájáért felelős személlyel tudott találkozni. Hozzátette, hogy a megbeszélésekből neki az vált világossá, hogy Kínának „van egy terve” Ukrajnával kapcsolatban.

Brazília az ukrajnai háború kezdete óta nem számít Kijev támogatójának, ebben most sem volt semmiféle változás. A körülbelül 211 milliós lakosságú ország még 2023 elején javasolta azt, hogy a békés rendezés érdekében Ukrajna mondjon le hivatalosan is Oroszország javára a Krím-félsziget ellenőrzéséről. Lula is kiemelte, hogy országa a tárgyalásos rendezés pártján áll.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images