Kiszivárgott: Oroszország újabb offenzívára készül Ukrajna ellen

Az Associated Press információi szerint Oroszország nagyszabású offenzívát készít elő Ukrajna területe ellen.

Több részlet is kiderült, amely szerint Moszkvában arra készülnek, hogy újabb területeken támadnak rá ukrán területekre. Információk szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök fokozni akarja a nyomást a szomszédos országon, amellyel jelentős előnyre tehet szert a jelenleg is zajló béketárgyalásokon. Az újságnak névtelenül nyilatkozó források szerint más célja is lehet a Kremlnek a lépéssel:

A lépés minden okot megadhat Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy késleltesse a harcok felfüggesztéséről szóló megbeszéléseket a további földek felkutatása érdekében

– jelentette ki a lapnak ukrán tisztségviselőkre hivatkozva. Az információk szerint Moszkva tavasszal az 1000 kilométeres frontvonal több szakaszán is támadást indíthat.

Offenzív akciókat készítenek elő a fronton, amelyek hat-kilenc hónapig tartanak, szinte egész 2025-ben

– mondta Olekszij Hetman ukrán katonai elemző a portálnak. Mindez azzal járhat, hogy Kurszkból áthelyezik az erőket máshová. A beszámoló szerint az orosz haderő jelenleg olyan műveleteket hajt végre, amelyeknek egyértelműen egy nagyszabású támadás előkészítése lehet a célja. Ezek között vannak felderítő műveletek, ezeknek a célja a tűzállások felderítése, a drónrendszerek és egyéb objektumok megsemmisítése. Az elmondások szerint az utóbbi napokban Oroszország újra fokozta a nyomást Pokrovszknál, amely szintén egy támadás előszelét jelentheti. A megszólalók szerint azért fontos figyelni ezeket a jeleket, mivel a régóta tartó harcokban Donyeck megyében érezhetően kimerültek a csapatok, ezért március jelenős részében inkább visszafogták a hadműveleteket, hogy valamennyire pihenjenek a katonák. Az átmeneti megtorpanás után most viszont újra felélénkült a tevékenység, amely azt jelezheti, hogy Moszkva további területek megszerzését készíti elő. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy az oroszok

Harkiv, Szumi és Zaporizzsja megyékre fogják fordítani a legnagyobb figyelmet a támadás során, mindez azt jelentené, hogy Putyin újabb frontvonalak nyitásával folytatná a háborút.

