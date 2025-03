Megdöbbentő számok: Több mint ezer halott a mianmari földrengésben

Március 28-án erős földrengés rázta meg Mianmart, a katasztrófa túlélői utáni kutatások jelenleg is zajlanak. A hatóságok közlése szerint az áldozatok száma átlépte az ezret – közölte a BBC.

A Richter-skála szerinti 7,7-es erősségű földmozgás következtében több épület összedőlt, többen a romok alatt rekedtek. A rengések epicentruma az ország középső részén, Szagaing városától mintegy 16 kilométerre északnyugatra volt. Péntek este még 144 halálos áldozatról és 730 sebesültről volt tudomásuk a hatóságoknak, ezek a számok szombat reggelre 1022-re és 2376-ra emelkedtek.

A katasztrófa a közel Mandalajt érintette a legsúlyosabban, amely Mianmar belső részeinek legfontosabb központja, agglomerációs területekkel együtt körülbelül 1,3 millióan élnek a városban, a jelentések szerint csak itt legalább 694 ember vesztette életét. A közeli fővárosban, Nejpjidóban szintén súlyos károkat okozott a földmozgás, a hatóságok folyamatosan dolgoznak a mentésen. Az első rengést több utórengés is követte, előbb egy Richter-skála szerint 6,4-es, majd két 4,6-os következett, ezek is okoztak további károkat. A térségben az ekkora földrengések ritkák, de nem teljesen kizárhatóak, az 1200 kilométer hosszú Sagaing-törésvonal elmozdulásainak tulajdoníthatóak.

A katonai junta nemzetközi segítséget kért, India és Kína volt az első, aki támogatást ajánlott a katasztrófa sújtotta országnak, de már mások is felajánlották a segítségüket.

A rengések a szomszédos Thaiföld fővárosában, Bangkokban is súlyos károkat okoztak, összeomlott egy építés alatt álló ház, számos embert maga alá temetve. A hatóságok arról számoltak be, hogy még most sem tudják pontosan, hogy hányan rekedhettek a romok alatt. Korábban arról beszéltek, hogy 15 embert sejtenek, de a kiszabadításukat nagyban rontja, hogy nagyon mélyen, mintegy 5-10 méternyi törmelékkel lehetnek betemetve.

Címlapkép forrása: Mailee Osten-Tan/Getty Images