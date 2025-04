Felvételek: valósággá vált Dante pokla, miután hatalmasat robbant egy gázvezeték

A malajziai Petronas olajtársaság gázvezetékénél keletkezett tüzet kilométerekről is lehetett látni.

A vállalat szerint az érintett gázvezetéket sikerült izolálni, a közelben lévő három gázállomást nem fenyegeti veszély, de működésüket elővigyázatosságból leállították.

A tűz egy közeli falu több házára is átterjedt, a lakosokat kimenekítik.

Néhányan égési sérüléseket szenvedtek.

Több helyi arról számolt be, hogy a robbanás következtében megremegett a házuk.

A huge inferno is reportedly raging in Puchong area near Kuala Lumpur this morning.Conflicting reports said the inferno was either due to a fire at a petrol station at Putra Heights or a burst gas pipe.Fire engines from Puchong, Shah Alam and Subang Jaya have been dispatched pic.twitter.com/GjcWWxhBJe