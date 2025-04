Megijedt Oroszország Donald Trumptól? Meghökkentő dolog történt az ukrán fronton

Oroszország 2022 ősze óta majdnem minden este nagy hatótávolságú drónokkal és rakétákkal támadta az ukrán hátországot, rendszerint az ország kritikus infrastruktúráját célozva.

Ma hajnalban az UP cikke szerint nem történt ilyen támadás, ez idén biztosan az első ilyen eset.

Hivatalosan tűzszünet van érvényben Ukrajna és Oroszország közt az energetikai létesítmények elleni csapásokra vonatkozóan, de ez nem tiltja meg teljesen a hátország támadását.

Donald Trump amerikai elnök többször is beszélt arról az elmúlt napokban, hogy frusztrálja, hogy Oroszország húzza az időt az átfogó tűzszüneti tárgyalásokkal szemben, illetve kritizálta Moszkva nagy hatótávolságú dróncsapásait is. Nem teljesen kizárt, hogy a Kreml az amerikai elnöknek akart a lépéssel üzenni, aki tegnap este is arról beszélt, hogy szankcionálni akarja Oroszország olajiparát.

Címlapkép forrása: Yevhenii Vasyliev/Global Images Ukraine via Getty Images