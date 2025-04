Egyetlen ábrán, milyen ütemben nyomulnak előre az oroszok Ukrajnában

A statisztika szerint

az orosz erők 272,72 km²-nyi területet vettek ellenőrzésük alá Ukrajnában márciusban.

Ez valamennyivel több, mint a februári, 251 km²-es területszerzés, de ha napokra bontjuk le, akkor lassulás tapasztalható, ugyanis míg a 28 napos februárban napi 8,96 km²-t foglaltak el az oroszok, addig a 31 napos márciusban napi 8,79 km²-t.

As of the end of March 2025, Russia occupies 18.3% (+0.05%) of Ukraine, including Crimea and the areas of Donetsk and Luhansk occupied before 2022, shown in purple.This represents a net gain by Russia of approximately 272.72km² over the month. pic.twitter.com/LQ94lVLDGy