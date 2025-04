Lesújtó kutatást tettek közzé: jelentősen alábecsülték eddig a felmelegedés jövőbeli hatásait

Portfolio AgroFood 2025 Jöjjön el az élelmiszeripari szektor színvonalas szakmai rendezvénye, amelyet 2024-ben indított útjára a Portfolio Csoport.

Az Environmental Research Letter folyóiratban megjelent kutatás rámutat, hogy a korábbi előrejelzések azzal számoltak, hogy a klímaváltozás csak enyhe vagy mérsékelt károkat okozna a globális GDP-re nézve. Az új tanulmány szerint azonban a modellek a tanulmány szerint alapvető hibát követtek el:

azt feltételezték, hogy egy nemzetgazdaságok működését csak az adott országban tapasztalható időjárási jelenségek befolyásolják.

Az új kutatás során a szélsőséges időjárás globális következményeit is beépítették a modellekbe, ami azt mutatta, hogy a következő évtizedekben a globális gazdaságot érő károk sokkal súlyosabbak lesznek a korábban feltételezettnél, és a Föld minden országának lakosságát érinteni fogják.

A klímaváltozás esetén az egyre sokasodó extrém időjárási körülmények már most is nagy gazdasági károkat okoznak évről évre. A Magyarországot is gyakran sújtó aszályok a mezőgazdaság számára nagy kihívást jelentenek, de az erős viharok és áradások is okozhatnak széles körű pusztítást és ellátási zavarokat a gazdaságban. A felmelegedés egyik közvetett hatása pedig a munkaerőpiacon éreztetheti a hatását; a hőség ugyanis csökkenti a munkavállalók termelékenységét is. Ezen felül, a szokatlanul magas hőmérséklet befolyásolja az egészséget is így egyes a megbetegedések száma is megnőhet.

A korábbi becslések még extrém magas felmelegedés (4 Celsius-fok) esetén is csak közepes erősségű gazdasági kockázatokkal kalkuláltak.

Az új kutatás során a szakemberek új modellel kalkuláltak és azt találták, hogy ha

a Föld globális átlaghőmérséklete 3°C-kal emelkedik az évszázad végére, a globális gazdaságot érő becsült kár a korábbi modellezési feltételezések szerinti átlagos 11% helyett 40% környékén lehet.

Ez a károsodás mértéke világszerte súlyosan veszélyeztetheti az emberek megélhetését.

Az új kutatás szerint, ha a globális felmelegedés mértékének 1,7 Celsius-fok alatt tartásával, amely nagyjából összhangban van a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel, sikerülne egy optimális szinten tartani a klímaváltozás gazdasági hatásait. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi kibocsátási szintek azonban egyértelműen veszélyezteti az emberiség jövőjét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio