Donald Trump meghirdette a felszabadulás napját, de ezzel lehet, csak a saját sírját kezdte ásni

A határ és az élelmiszerek miatt nyertem

- fejtette ki választási győzelmének okairól Donald Trump az NBC-nek adott tavaly decemberi interjújában (a bevándorlási intézkedéseiről itt írtunk bővebben).

Az elnök a kampány során azt ígérte,

az 1. naptól kezdve véget vetünk az inflációnak és újra megfizethetővé tesszük Amerikát.

Trump egy másik, ugyanabban a hónapban készült interjújában azonban már elismerte, hogy az élelmiszerárak letörése nem fog olyan gyorsan menni, mint tervezte, a felelősséget pedig demokrata elődjére, Joe Bidenre hárította.

A republikánus zászlóvivő hasonló vargabetűt írt le azzal kapcsolatban, hogy a megemelt vámokat árát kik fogják állni.

Beiktatása napján, január 20-án az állami vámbevételekre utalva kijelentette,

a vámok pokolian gazdaggá fognak tenni minket. Vissza fogják hozni az országunkba azokat a vállalkozásokat, amelyek elhagytak minket.

Február 2-án viszont már nem gazdagságról beszélt, hiszen úgy fogalmazott, "lehet, hogy készülni kell rövidtávú, kisebb fájdalomra, és az emberek ezt megértik." Márciusi kongresszusi beszédében az elnök "kisebb zavart" jósolt a vámok miatt, hozzátéve, hogy

de rendben vagyunk ezzel, nem lesz sok.

Scott Bessent pénzügyminiszter közben "detoxikációs időszakot" emlegetett a Biden-korszak magas állami kiadásait követően.

Noha a konzervatívok felé hajló Fox News egyik műsorvezetője, Harris Faulkner ellentmondásos módon nemrég arról beszélt, hogy az amerikaiak a régi háborús időkben nem aggódtak a saját nyugdíj-megtakarításaik miatt, és most is arra van szükség, hogy "100%-os támogatást" mutassanak ez alatt a "rögös időszak" alatt, kérdés, hogy az emberek valóban ennyire megértőek lesznek-e Trump gazdaság- és vámpolitikájával szemben –

főleg, hogy már most sincsenek tőle túlzottan elragadtatva.



Pillantsunk először arra, összességében mennyire elégedettek Donald Trump elnöki teljesítményével az Atlanti-óceán túloldalán. A közvélemény-kutatások tanúbizonysága szerint kijelenthetjük, hogy véget értek a republikánus zászlóvivő sokat emlegetett mézeshetei: a felméréseket aggregáló RealClearPolling (RCP) összesítése alapján

március 12-én trendforduló következett be, és azóta többen vannak negatív véleménnyel Trumpról, mint sem.

Hivatalba lépésekor még +6,2 százalékpontos nettó megítéléssel rendelkezett (azaz ennyivel többen vélekedtek kedvezően az elnökről azoknál, akik elutasították a teljesítményét) Trump megítélése azonban április 1-re -2,2 pontra esett vissza az RCP szerint.

A YouGov adatainak segítségével Trump első ciklusával is összehasonlíthatjuk a mostani népszerűségét. Ez azt mutatja, hogy a magához képest idén rekordmagas népszerűséget szerzett volt ingatlanmágnás enyhén jobb számokkal kezdte a második mandátumát, mint az elsőt, és egyelőre nem is süllyedt olyan mélyre, mint azt 2017 ugyanezen időszakában tette. Nyolc évvel ezelőtt -7 ponton állt Trump nettó megítélése, ez a mutató jelenleg -3,5 a YouGov szerint.

Joe Biden egyébként mindkét Trump-ciklusnál jóval népszerűbb volt elnöksége harmadik hónapjában, de a korábbi elnökök sem osztották meg ennyire az amerikai közvéleményt a mandátumuk elején, mint Trump.

Ami viszont az üzletemberként elhíresült elnök egyik hagyományos erősségét, a gazdaságpolitikát illeti, jelenleg pont hogy alulmúlja a korábbi önmagát.

A CNN és az SSRS március eleji kutatása rámutatott, hogy Trump gazdaságpolitikájával az első ciklusa alatt az amerikaiak fele elégedett volt átlagosan nézve, míg 44% elutasította azt. Második ciklusára azonban ez teljességgel megfordult: az idei első adataik szerint

56% nem nézi jó szemmel azt, ahogy Trump a gazdaságot kezeli,

és csak 44% van róla pozitív véleménnyel.

Trump vámpolitikájáról ellenben még lesújtóbban nyilatkoznak: a túlnyomó többség, tízből hat amerikai (61%) elutasítja azt, és csak 39% ért vele egyet.

Ami pedig a legrosszabb hírt jelentheti számára, hogy a 2024-es szavazóinak az ötöde (20%) sem helyesli a vámpolitikáját.

Az AP-NORC március végi felmérése szintén megerősítette, hogy Trump legnagyobb gyengeségei közé tartozik az amerikai gazdaság menedzselése és a kereskedelempolitika. E szerint ugyancsak elmondható, hogy a pártpolitikai szakadékot átíveli azon amerikaiak aránya, akik nem elégedettek Trump számos területen nyújtott teljesítményével, és nemcsak a gazdaságot illetően.

A CBS jobban beleásott a témába, és több ízben rákérdeztek, hogy mire kellene fókuszálnia a Trump-adminisztrációnak.

Március elején szinte nemzeti konszenzust találtak:

tízből nyolc amerikai a gazdaságot és az inflációt említette azon ügyekként, melyekre Trumpnak a legjobban figyelnie kellene. Harmadik helyen az adózás végzett 58%-kal. Miután viszont azt kérdezték a válaszadóktól, hogy szerintük mivel foglalkozik a legtöbbet az amerikai elnök, ez a két kérdés az utolsó helyen végzett 36, illetve 29%-kal. Trump valós prioritásaiként a mexikói határt, a szövetségi munkaerőt és a vámokat nevezték meg.

Március végén a CBS arra jutott, hogy

az amerikaiak közel kétharmada (64%) állítja, hogy Trump nem koncentrál eleget az árcsökkentésre,

miközben csupán tízből hárman gondolják úgy, hogy elegendő figyelmet szentel erre. Mindeközben 55% azt mondta, az elnök túl sokat foglalkozik a vámok kivetésével. 38% szerint megfelelő mennyiségű figyelmet kap ez a kérdés.

Most say President Trump isn't focused enough on lowering prices, and at the same time, too much on tariffs which they believe will end up raising prices. https://t.co/vbHMmvCKDO