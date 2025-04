Íme a bizonyíték: Peking már szemernyi kétséget sem hagy afelől, hogy hamarosan háborúba menne

Elemzők szerint a PLA gyors hadgyakorlata a korábbiakhoz képest több területen is fejlődést mutat, így például koordinációban és stratégiában is, kezdve a színlelt támadásoktól egészen az elhárító műveletekig. A javulás oka egyértelműen az lehet, hogy amióta Nancy Pelosi, amerikai házelnök 2022-ben a vitatott szigetre látogatott, a keleti nagyhatalom már 6 alkalommal hajtott végre ehhez hasonló, nagyszabású műveletet a területen.

A hadgyakorlatok egyre nagyobb léptékűek, egyre közelebb kerültek Tajvanhoz, tovább szűkítve Tajvan stratégiai terét és reakcióidejét, a kulcsfontosságú kikötők és a potenciális leszállóhelyek pedig már Peking kezében vannak

– mondta Fu Csiensao katonai elemző. Ennél is lényegesebb viszont, hogy a PLA egyértelműen arra is felkészült, hogy egy potenciális külső beavatkozással szemben hatékonyan tudjon fellépni, ez a pedig világos üzenet Japánnak és az Egyesült Államoknak is. Collin Koh, a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem S. Rajaratnam Nemzetközi Tanulmányok Iskolájának vezető munkatársa is megszólalt:

Amit látunk, az egy nagyon szándékos kísérlet arra, hogy a való világ körülményeihez a lehető legközelebb álló forgatókönyveket szimuláljanak. (…) A PLA egyértelműen azon dolgozik, hogy finomítsa és javítsa képességét, hogy szükség esetén elvégezze ezeket a műveleteket

– mondta. Hozzátette, hogy a mostani gyakorlat abban is különbséget jelentett az eddigiekhez képest, hogy nem voltak a műveltre kijelölt területek, amely nehezebbé tette a tajvani védelem feladatát, valamint a polgári hajózás számára is kihívást jelentett. Példátlannak számít az is, hogy 11 Tungfeng típusú rakétákat lőttek a sziget felé, ezek közül 4 át is repült felette. Olyan csapásokat is gyakoroltak, mint Tajvan LNG-terminálja elleni támadás. Az is egyedinek számít, hogy a Santung repülőgép-hordozó csoportja ezúttal nem a szárazföld felől közelített, hanem a Fülöp-szigetek irányából.

A szakértők viszont arra számítanak, hogy még a közeljövőben ennél is célirányosabb lehet a tesztelés, amelyben a teljes inváziót elpróbálhatják.

Címlapkép forrása: Sun Zifa/China News Service via Getty Images