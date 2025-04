Kiderülhetett, mi okozta pontosan az orosz stratégiai bombázó végzetes balesetét

Tegnap mi is beszámoltunk róla, Szibéria területén lezuhant egy orosz, Tupoljev Tu-22M3-as stratégiai bombázó. A hivatalos közlemények szerint a gép rutinrepülést hajtott végre, amely során műszaki hiba következtében a földbe csapódott. A baleset során civil létesítményekben nem keletkezett kár – állította a helyi kormányzó.

A Mash információi szerint a gép valójában egy áramvezetéknek csapódott, ez okozta a lezuhanását is. Az orosz portál olvasói levelek alapján arról is beszámolt,

a baleset következtében két faluban (mintegy 210 ingatlanban) elment az áram.

Videót is mellékeltek a lángoló roncsokról:

Russian Tu-22M3 long-range supersonic missile carrier bomber crashed due to technical malfunction. It was used to launch Kh-22 cruise missiles against Ukrainian cities.The aircraft struck a power line and left 210 houses without power in Irkutsk Oblast, Russia.Pilot pic.twitter.com/6GNLHAXilq