Megszólalt Medvegyev Trump vámjairól: mi csak várjuk, hogy az EU holtteste elússzon

Trump vámjai Oroszországra nem vonatkoznak, a Fehér Ház szerint azért, mert a szankciók miatt nincs jelentősége a kereskedelmi kapcsolatoknak Oroszországgal.

X-bejegyzésében erre utalt Medvegyev:

Jelenleg Oroszország alig folytat kereskedelmet az USA-val és az EU-val, szinte az egészet szankciók sújtják. Mégis, a mi gazdaságunk most 3%-kal növekszik.

Majd a Trump által szankcionált Európai Unióra vonatkoztatva így folytatta, utalva az ókori kínai bölcsre:

Megfogadjuk Lao-ce tanácsát: leülünk a folyó mellett, és várjuk, hogy az ellenség holtteste elússzon. Az EU gazdaságának bomló holtteste.

As it is, Russia barely does any trade with the US and EU, nearly all of it is under sanctions. Yet, our economy is growing 3% now. Well take the advice of Lao Tzu and sit by the river, waiting for the body of the enemy to float by. The decaying corpse of the EU economy {:url}