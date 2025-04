Orbán Viktor megindokolta, miért lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Orbán Viktor Budapesten fogadta Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. Közös sajtótájékoztatójukon a magyar kormányfő megindokolta, miért lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC).

Orbán Viktor a közös sajtótájékoztató elején felidézte, 8 év után jár Benjamin Netanjahu Magyarországon. A világ hatalmasat változott azóta, súlyos globális fenyegetésekkel nézünk szembe – jegyezte meg. Emlékeztetett a 2023 októberi, Izrael elleni Hamász-terrortámadásra, hozzátéve, hogy Magyarország már akkor világossá tette, hogy kiáll Izrael szuverenitása és önvédelemhez való joga mellett.

Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben,

itt nem lobognak Hamász-zászlók.

Megjegyezte, itt él Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége, és ők vannak a legnagyobb biztonságban szerinte egész Európában.

Érdekazonosság van a két ország között. Érdekeltek vagyunk abban, hogy Izrael biztonságos és stabil legyen. A stabil Izrael a Közel-Kelet stabilitásának kulcsa – mondta Orbán Viktor.

Megjegyezte,

150 izraeli vállalat dolgozik Magyarországon, több ezer embernek adnak munkahelyet.

Kiemelten a gyógyszeriparban és a high tech-szektorban jöttek létre ezek a munkahelyek. Az együttműködés kiterjed a hadiipari együttműködésre, számos technológiát vásároltunk Izraelből – jegyezte meg a magyar kormányfő.

Orbán Viktor kitért arra is, miért lépett ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). A magyar miniszterelnök megjegyezte, 2000-ben ő írta alá a belépési dokumentumot, és most ő írta alá a kilépési dokumentumot is.

Szerinte az elmúlt években az ICC egy politikai bírósággá alakult, és ezt a legvilágosabban az Izraellel kapcsolatos döntések mutatták meg,

ezért Magyarország úgy döntött, hogy tovább nem vesz részt ebben.

Hozzátette, Szijjártó Péter külügyminiszter az erről szóló törvényjavaslatot ma benyújtja a parlamentnek.

Netanjahu megköszönte a magyar döntést, korrupt szervezetnek nevezve az ICC-t.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök katonai tiszteletadás mellett fogadja Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt a Budavári Palota Oroszlános udvarában 2025. április 3-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán