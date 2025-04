Szédült tempóban hozná be Amerika a lemaradását a hiperszonikus csúcsrakéták versenyében

Az Egyesült Államokban hosszas késés után készülnek el az első LRHW-k, amelyeket 2025 év végére igyekeznek már leszállítani és hadrendbe állítani. Frank Lozano vezérőrnagy viszont ezt kijavította, hogy már idén májusban megkapják az első egységek a rakétát. A parancsnok elmondta, hogy a gyártó Lockheed Martin az alabamai Courtlanden gyártja le az első eszközöket, amelyek teherautóról is indíthatóak lesznek. A Leidos' Dynetics gyártja a közös hiperszonikus siklótestet, amelyet mind a szárazföldi erők, mind a haditengerészet alakulataihoz szállítanak.

Az Egyesült Államok komoly versenyfutásba keveredett a hiperszonikus rakéták kifejlesztésében, elsősorban Kínával és Oroszországgal.

Ezek a típusok képesek az 5 Machnál nagyobb sebességre (6125 km/h) de a változó magasságok között eltérő manőverezési képességekkel bírnak, emiatt pedig sokkal nehezebb az észlelésük és a hatástalanításuk. Az első tesztet egyébként már 2024 májusában sikeresen végrehajtották a Hawaii-i Pacific Missile Range létesítményben. A program jelenleg mintegy kétéves csúszásban van, ám a vezetők kiemelték, hogy egy rakéta átlagos kifejlesztése körülbelül 10 évet vesz igénybe, jelenleg pedig még csak az ötödik évet tapossák az LRHW megalkotásában. Az amerikai hadsereg eredetileg 2023 őszére tervezte a földi indítású hiperszonikus fegyverek telepítését a washingtoni Joint Base Lewis-McChord támaszponton állomásozó 1. Multi-Domain Task Force egységhez.

A képességben az amerikai erők egyelőre lemaradásban vannak, Oroszországnak már több típus is rendelkezésére áll a hiperszonikus rakétákból, melyek közül többet be is vetettek már az ukrajnai háború során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images