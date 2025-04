Perelik Donald Trumpot: "az elnöknek nincs hatalma minderre!"

A múlt héten kiadott rendelet ellen ez már a negyedik benyújtott kereset.

A per célja meggátolni, hogy Donald Trump intézkedésének kulcsfontosságú részei életbe lépjenek, beleértve azt a szigorítást, hogy a választási regisztráció során állampolgársági dokumentumokat kelljen bemutatni, valamint hogy a leadott levélszavazatoknak a választás napjáig be kelljen érkezniük, hogy beszámítsák őket. Trump rendelete a szövetségi támogatások megvonásával fenyegeti azokat az államokat, amelyek nem tartják be az előírásokat.

Az elnöknek nincs hatalma minderre

- érvelnek a demokrata vezetésű államok főügyészei, a lépést "alkotmányellenesnek, antidemokratikusnak és Amerika-ellenesnek" titulálva.

Az amerikai alkotmány szerint a választások szabályozása állami hatáskör,

amelyet a szövetségi Kongresszus felülírhat, de az elnöknek nincs erre konkrét felhatalmazása.

A korábbi választásokon "csalást" emlegető Trump szerint a rendelet biztosítja, hogy nem amerikai állampolgárok ne szavazhassanak.

Mint korábban megírtuk, az amerikai szövetségi választásokon csak állampolgárok voksolhatnak, de a legtöbb államban nem kell igazolni az állampolgárságot. Ehelyett a szavazóknak alá kell írni egy eskü alatti nyilatkozatot az állampolgárságukról. A hamisan nyilatkozókat bűncselekményekkel vádolhatják és kiutasíthatják az országból.

Az Egyesült Államokban nem létezik szövetségi személyi igazolvány, a dokumentumokat az egyes államok állítják ki.

Trump intézkedése ezáltal milliókat foszthat meg a szavazati jogtól, akik nem rendelkeznek útlevéllel, vezetési engedéllyel vagy azt helyettesítő állami igazolvánnyal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images