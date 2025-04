Visszatért Kamala Harris, és máris kifakadt: "én szóltam"

Sok dolog volt, amiről tudtuk, hogy meg fog történni. Nem azért vagyok itt, hogy azt mondjam, én szóltam

- mondta Kamala Harris az őt legyőző Donald Trump második elnökségéről, majd elnevette magát.

Kamala Harris: There were many things that we knew would happen.. Im not here to say I told you so pic.twitter.com/0Pfn2mP15c

Éppen azt látjuk, hogy visszaszántják azt a haladást, azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyeket mi hoztunk létre, és a kifejezések, amelyeket Amerikában az előrelépés leírására használtunk, szitokszóvá váltak

- kritizálta a republikánus elnök lépéseit a korábbi demokrata elnökjelölt, anélkül, hogy kimondta volna a nevét.

Harris: We are in the midst of seeing progress being rolled back, policies that we birthed, being rolled back, the terms that we used for what is progress in America being turned into a pejorative.. Intended to deny the facts. And to deny smart policy pic.twitter.com/c6jlS1OKqu