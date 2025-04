Ismét felrúgta a szokásokat Donald Trump - Nagy port kavart az amerikai elnök legújabb döntése

Donald Trump adminisztrációja egy mindössze négy éve külügyi szolgálatba lépett jogászt nevezett ki a Külügyminisztérium globális munkaerő-állományát felügyelő legfőbb tisztviselőnek, ami jelentős felháborodást váltott ki a diplomáciai körökben.

Lew Olowski kinevezése a minisztérium Globális Tehetségmenedzsment Irodájának (Global Talent Management Bureau) élére abban az időszakban történik, amikor Donald Trump elnök csökkenti a szövetségi munkaerő létszámát és átalakítja az amerikai diplomáciai testületet, hogy biztosítsa "Amerika az első" politikájának következetes végrehajtását.

Olowski mindössze 2021-ben lépett be a külügyi szolgálatba, mégis - ideiglenesen - olyan pozíciót tölt be, amelyet hagyományosan több évtizedes tapasztalattal rendelkező külügyi tisztviselők, köztük nagykövetek foglaltak el. Gyorsan felívelő karrierjében szerepet játszhatott az is, hogy az első Trump-adminisztráció alatt vezető tanácsadóként dolgozott a Belbiztonsági Minisztériumban.

A kinevezés sokkhatást váltott ki a Külügyminisztérium dolgozói körében, és tiltakozást váltott ki az Amerikai Külügyi Szolgálati Szövetségből (American Foreign Service Association), amely a külügyi tisztviselőket képviseli. A szervezet "mélyen aggasztónak" nevezte Olowski kinevezését, és a lépést ahhoz hasonlította,

mintha egy kezdő katonatisztet neveznének ki a Pentagon személyzeti rendszerének élére.

Egy még szinte próbaidős, kezdő tisztviselő kinevezése, aki mindössze egy teljes külföldi szolgálatot teljesített, még ha ideiglenes minőségben is, nemcsak figyelmen kívül hagyja a hagyományt, hanem egyértelmű üzenetet küld arról, hogy ez az adminisztráció milyen értéket tulajdonít a tapasztalatnak és a szakmai előmenetelnek

- áll a Szövetség közleményében.

Legalább egy diplomata lemondással fenyegetett a kinevezés miatt. Kent Longsdon, aki vezető helyettes államtitkárként szolgált, csütörtökön egy külügyminisztériumi találkozón bejelentette, hogy tiltakozásul lemond.

Februárban Trump végrehajtási rendeletet adott ki, amely utasította Marco Rubio külügyminisztert a külügyi szolgálat átalakítására, hogy biztosítsa Trump külpolitikai programjának "hűséges és hatékony végrehajtását". A rendelet szerint az elnöki program végrehajtásának elmulasztása szakmai fegyelmi eljárás alapja lehet, ami a személyzet elbocsátásához vezethet.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images