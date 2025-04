Zelenszkij bekeményített, előkerültek a hazugságvizsgálók

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította az ukrán biztonsági szolgálatot, hogy vizsgálja ki azon amerikai javaslat kiszivárgásának körülményeit, ami arról szólt, hogy az USA hogyan profitálhatna egyes ukrajnai eszközökből. A vizsgálat részeként hazugságvizsgálatot is alkalmaznak, miközben fokozódik a feszültség Kijev és a Trump-adminisztráció között - jelentette a Financial Times

Az ukrán tisztviselők szerint váratlanul érte őket az amerikai követelések mértéke, és

politikailag tarthatatlannak tartják Washington infrastruktúrára vonatkozó hasznosítási javaslatának egyes részeit.

Donald Trump amerikai elnök a héten azzal vádolta ukrán kollégáját, hogy megpróbál kihátrálni a megállapodásból, hozzátéve, hogy Zelenszkijnek 'komoly problémái' lesznek, ha nem írja alá hamarosan.

A Trump-adminisztráció új javaslata jelentősen kibővíti a korábbi ajánlatot, felülírva a februárban Kijevvel kötött keretmegállapodást. A felülvizsgált feltételek része Trump tervének, amely Oroszország ukrajnai háborújának befejezését és az amerikai segítségnyújtás költségeinek megtérülését célozza. Az új javaslat egyebek mellett közös felügyelőbizottság létrehozását szorgalmazza az olaj-, gáz- és ásványkincs-projektekből származó bevételek kezelésére, amely az ország összes jelentős energetikai eszközére kiterjedne. Az ukrán vezetők aggályaikat fejezték ki, hogy

ez alááshatja az ország szuverenitását, külföldre irányíthatja a jövőbeli bevételeket és megzavarhatja az EU-integrációt.

A kiszivárgással kapcsolatos vizsgálat azt követően indult, hogy március 26-án Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki képviselő nyilvánosságra hozta a megállapodástervezet részleteit. A Financial Times másnap szintén megszerezte és közzétette a dokumentumot. Zelenszkij március 28-án egy sajtótájékoztatón 'különösnek' nevezte az amerikai dokumentum kiszivárgását.

A vizsgálat során több minisztérium munkatársainál is alkalmaztak hazugságvizsgálatot, bár a pontos részleteket és az érintettek számát nem hozták nyilvánosságra. Az elnöki hivatal nem kívánt nyilatkozni az ügyben, a biztonsági szolgálat pedig közleményében csak annyit közölt, hogy a törvényes keretek között végzi Ukrajna biztonságának védelmét.

Zelenszkij pénteken közölte, hogy tisztviselők és jogászok dolgoznak az amerikai javaslat módosításain, amelyeket reményeik szerint a Trump-adminisztráció elfogad majd az ukrán tisztviselők jövő heti washingtoni látogatása előtt.

Címlapkép forrása: Kira Hofmann/Photothek for the German Federal Foreign Office via Getty Images